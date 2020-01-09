اينكا تعايش تفوق شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تحظى الطفلة اينكا كياني (9 سنوات)، الطالبة بمدرسة وستمنيستر، وواحدة من أصحاب الهمم، باهتمام كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي.

والذين يحرصون دائماً على استضافتها والالتقاء والاهتمام بها عند زيارتها إلى ملعب استاد راشد، لحضور بعض من مباريات «فرسان دبي».

تعد اينكا، واحدة من أهم مشجعي فريق الكرة الأول بنادي شباب الأهلي، ودائماً ما تلتقي اللاعبين قبل عدد من المباريات الهامة، في إطار المبادرات المجتمعية التي ينظمها النادي دعماً لأصحاب الهمم.

وسبق أن حضرت اينكا مباراتي شباب الأهلي أمام خورفكان في كأس الخليج العربي، والوصل في الدوري، وحرص العديد من لاعبي شباب الأهلي على التقاط الصور التذكارية معها قبل المباراتين، ومنهم أحمد خليل وعبد الله النقبي ولوفانور وسالمين خميس وسعود عبد الرازق، كما قام ماجد ناصر حارس المرمى وقائد الفريق، بإهدائها هدايا تذكارية تحمل شعار النادي.

وأعرب اللاعبون عن سعادتهم بلقاء كياني، والتي سبق وشاركت في ضربة البداية للعديد من المباريات السابقة للفريق.