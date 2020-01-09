الجيش والوثبة السوري يلعبان في الإمارات

المصدر: (دبي ـ البيان الرياضي)

يستضيف اتحاد الإمارات لكرة القدم مباريات نادي الجيش ونادي الوثبة السوري ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي 2020 التي ستنطلق مبارياتها اعتباراً من الثاني والعشرين من يناير الجاري.

حيث يلعب الجيش ضمن المجموعة الأولى التي تضم أندية العهد (لبنان) المنامة (البحرين) والفائز من الدور التمهيدي (عمان / فلسطين) فيما يلعب الوثبة ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية الفيصلي أو الوحدات الأردني والأنصار اللبناني والكويت أو السالمية الكويتي.

وتأتي استضافة مباريات الناديين في إطار التعاون المشترك بين الاتحادين الإماراتي والسوري لكرة القدم، حيث استضاف اتحاد كرة القدم مؤخراً مباريات المنتخب السوري في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.