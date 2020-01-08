الأمانة العامة لاتحاد الكرة تناقش تعديلات لائحة الانتخابات و النظام الأساسي

المصدر: وام

عقدت الأمانة العامة باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم في مقر الاتحاد بدبي ورشة قانونية لمناقشة التعديلات التي أدخلت على لائحة الانتخابات، وتعديلات النظام الأساسي للاتحاد، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد و إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والمستشارين القانونيين للاتحاد والأندية.

و نقل ابن هزام تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة و الأعضاء وتمنياتهم للجميع بالتوفيق في تحقيق أهداف هذه الورشة القانونية.

و توجه بالشكر لممثلي الأندية على اهتمامهم بحضور الورشة واصفا التعديلات التي طرأت على لائحة الانتخابات والنظام الأساسي للاتحاد بأنها تأتي في فترة مهمة وتعتبر أساسية كونها تساعد في رسم طريق النجاح للفترة المقبلة.

و قال الأمين العام إن التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات جاءت بعد دراسة مستفيضة أجرتها الإدارة القانونية بالاتحاد، بالتعاون مع مجموعة من المستشارين القانونيين في الدولة وبعد جلسات من الدراسة والتشاور للوصول إلى التعديلات المناسبة.

وأكد ابن هزام أن الأمانة العامة تواصلت مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لوضعهما بالصورة الكاملة للتعديلات التي أدخلت على لائحة الانتخابات والنظام الاساسي لافتا إلى أنه تم عرض هذه التعديلات على اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة للموافقة عليها تمهيدا لرفعها من اللجنة إلى الجمعية العمومية القادمة لاعتمادها.

وأوضح الأمين العام للاتحاد أن هذه التعديلات تم إرسالها مسبقا إلى جميع أندية الدولة للاطلاع عليها قبل عقد هذه الورشة منوها إلى أنه تم شرح هذه التعديلات خلال الورشة القانونية لممثلي الأندية عبر نقاشات مفيدة ساعدت كثيرا على أن تكون التعديلات أكثر دقة و انسجاما مع نظام الانتخابات لمجلس إدارة اتحاد الكرة الذي يحرص دوما على مشاركة الأندية في مثل هذه الجوانب المهمة التي تحتاج إلى تبادل للرأي.