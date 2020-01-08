كايرز: روزنامة نصف نهائي الكأس لا تخدمنا

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة إن "جدولة" مباراة نصف نهائي كأس الخليج العربي، مع شباب الأهلي بعد غداً ليست في صالح فريقه، حيث أعتبره متضرراً من غياب 5 لاعبين أساسيين استدعوا للمنتخب الوطني الأولمبي، "عبدالله رمضان، خليفة الحمادي، محمد العطاس، زايد العامري، والحارس عبدالرحمن العامري".

وأضاف: شخصياً مع قرار مشاركة 3 لاعبين شباب وفق لوائح البطولة حيث تمنحهم خبرات وتؤهلهم للعب في الدوري، وهذا الأمر جيد للغاية، ومشيراً إلى أنه يبحث عن بدائل لخماسي المنتخب الأولمبي، وفي العموم لا توجد عقبة كبرى في هذا الأمر.

وأوضح ان تحضيرات فريقه بدأت عقب مباراة النصر في الجولة الماضية للدوري، واللاعبين الدوليين، انضموا إلى الفريق مؤخراُ بعد ختام تجمع "الأبيض"، والجميع يتمتع بمعنويات عالية، من أجل تخطي شباب الأهلي إلى نهائي البطولة.

وأكد كايزر انه من الصعب تخيل سيناريو مواجهة شباب الأهلي، وربما يبادر احد الفريقين بالتسجيل مبكرا، والخصم عموماً حقق قفزة مؤخراً وأعتلى صدارة ترتيب الدوري، ولا شك انه من الفرق القوية ويتمتع بدفاع جيد.

وعن الحالة البدنية للفريق قال سنفتقد خدمات الحارس الدولي علي خصيف وسلطان الغافري، وخلفان مبارك للإصابة، وبالنسبة لمراد باتنا فانه تعافى تماماً منذ المباراة الماضية امام النصر، ولديه الجهازية الكاملة للمشاركة.