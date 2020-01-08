مدرب العين: عازمون على التأهل لنهائي كأس المحترفين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد البرتغالي، بيدرو ايمانويل، المدير الفني للعين أهمية وضرورة المواجهة المقبلة التي يستضيف خلالها العين نظيره فريق النصر يوم الجمعة، على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، موضحا أنه وبرغم الغيابات في صفوف فريقه إلا أن ثقته عالية في جميع العناصر التي تشارك في المباراة، فهم يتمتعون بالمعنويات والروح القتالية والرغبة والحماس.

وقال المدرب البرتغالي الذي سيقود العين في مهمته الأولى بعد توليه قيادة الجهاز الفني : مع احترامنا لفريق النصر منافسنا في المباراة إلا أننا عازمون على تحقيق الفوز وإسعاد جمهور النادي الذي ينتظر منا عملا متقنا في الميدان وهذا يتطلب جهودا كبيرة وتركيز عالي فالمواجهة لن تكون سهلة لأن المنافس فريق قوى ويضم في صفوفه لاعبين متميزين، ولكن لدينا شغف كبير في كسب التحدي والوصول للمباراة النهائية ومن ثم التفكير في الحصول على اللقب.

وأضاف: رسالتي لجمهور العين وكما قلت عندما وصلت إلى هنا، أننا فريق المدينة الوحيد، وعلينا أن نتكاتف جميعا ونعمل بجد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وأعلم أنني أتولى قيادة فريق كبير لا يعيش إلا مع الإنجازات ولذلك فالمسؤولية كبيرة وسأبذل قصارى جهدي لتقديم المساعدة المأمولة للاعبين حتى ينجحوا في تحقيق الانتصارات والنجاحات التي تسعد الجمهور وتلبى تطلعاتهم.