كرونو: النصر باستطاعته هـزيمة أي فريق في الإمارات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر جاهزية فريقه لمواجهة العين لحساب نصف نهائي كأس الخليج العربي بعد غد، وقال: المباراة تحدّ جديد لنا، نتوقع ردة فعل قوية من العين تحت قيادة مدربه الجديد، ولكن نحن على أتم الاستعداد وواثقون من قدرتنا على العبور إلى المباراة النهائية.



وأوضح كرونو أن المباراة المقبلة ستكون مختلفة على المواجهتين السابقتين اللتين جمعتا الفريقين في دوري المجموعات وفي الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، خاصة أنها بنظام خروج المغلوب وفاصلة للوصول إلى النهائي، إضافة إلى أن العين لعب بـ3 مدربين منذ بداية الموسم.



وعبر المدرب الكرواتي عن رضاه للنتائج التي حققها النصر تحت قيادته واحتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، واستطرد قائلا: باستثناء مباراة شباب الأهلي التي خسرناها في مسابقة كأس رئيس الدولة، أعتقد أن وضعنا الحالي جيد للغاية والأجواء طيبة داخل غرفة تبديل الملابس ومحفزة لمواصلة العمل بروح معنوية عالية في الفترة المقبلة والمهم أصبح لدينا فريق متطور قادر على هزم أي فريق آخر في الإمارات.