الفجيرة يفسخ عقدي الثنائي مارسيال وجيبور

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

قررت إدارة نادي الفجيرة فسخ عقدي الايفواري كواسي مارسيال والليبيري وليام جيبور لعدم ظُهورهما بالشكل المنتظر من قبل إدارة وجماهير الذئاب خلال الفترة الماضية من عُمر دوري الخليج العربي ومسابقتي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.



ويكثف النادي بحثُه خلال فترة الميركاتو الشتوي التي تنتهي يوم 3 المقبل عن لاعبين أجانب فضلاً عن حاجة الفريق الماسة لعدد من العناصر الجديدة سواء على صعيد اللاعبين الأجانب أوالمواطنين والمقيمين لتدعيم بعض المراكز خصوصاً خط الهجوم.

وعلم البيان الرياضي بأن النادي باشر تحركاته المُكثفة من أجل جلب العناصر التي تشكل الإضافة الحقيقية لفرقة المدرب الجزائري مجيد بوقرة المدير الفني للجهاز الفني لفريق الفجيرة، الجدير ان الفجيرة يحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.