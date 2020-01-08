علي صالح شبيه رونالدو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

شبه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، علي صالح لاعب منتخبنا الوطني الأولمبي، بالأسطورة البرتغالي كريستاينو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وذلك عند استعراض اللاعبين الذين يستحقون المتابعة خلال نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي تنطلق اليوم في تايلاند.



أشار الاتحاد الآسيوي، إلى أن صالح واحداً من أصغر لاعبي منتخبنا الوطني في البطولة، وهو من النجوم الواعدة للكرة الإماراتية، وطريقة أداءه تتشابه كثيراً من رونالدو.

وأكد على جاهزية اللاعب لتقديم أفضل ما لديه في مباراة منتخبنا الأولى بعد غدً الجمعة، أمام فيتنام في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.