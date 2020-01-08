الإمارات والوحدات الأردني في مواجهة ودية برأس الخيمة

المصدر: متابعة – محمد فضل

يلتقي فريقا الإمارات وضيفه الوحدات الأردني بعد غدٍ الجمعة في مباراة ودية جماهيرية تجمع الفريقين بملعب الصُقور برأس الخيمة، ويتطلع الإمارات مُتصدر دوري الدرجة الأولى حالياً للاستفادة من إقامة هذه المباراة تأهباً لمباراته المهمة خلال الأسبوع المقبل أمام البطائح ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الهواة، في ما بدأ فريق الوحدات معسكره الخارجي برأس الخيمة استعداداً للاستحقاقات المحلية بالأردن، وكان في استقبال بعثة النادي الأردني كل من محمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة ومحمد اسماعيل العوضي رئيس شركة كرة القدم وخليل إبراهيم الطويل عضو مجلس الإدارة مشرف عام الفريق الأول وعدد من منتسبي النادي فيما ترأس بعثة الوحدات الدكتور بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات بحضور رجل الأعمال الأردني نائل النمر متعهد المعسكر برأس الخيمة وأعضاء الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول في النادي.

ورحب الشمسي ببعثة فريق الوحدات على أرض الامارات مُتمنياً لهم طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في معسكرهم التدريبي ، من جانبه أشاد الدكتور بشار الحوامدة بالعلاقات الطيبة التي تربط الأندية الإماراتية والأردنية بشكل عام ونادي الوحدات خاصة حيثُ تعدُ نموذجاً للتعاون والترابط الرياضي بين الأشقاء، موجهاً الشكر والتقدير لإدارة ومنتسبي نادي الإمارات على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأوضح إن ما وجده الوحدات من ترحيب في رأس الخيمة يجعل الفريق يفكر في إعادة التجربة في المستقبل ، وحرصت أعدادٌ غفيرةٌ من الجالية الأردنية في الدولة على التواجد بمقر نادي الإمارات لاستقبال بعثة فريق الوحدات ومشاهدة تدريبهم الأول بعد وصولهم إلى الإمارات، كما حرصت بعض الجماهير كذلك على استقبالهم أمام مقر إقامتهم في فندق رأس الخيمة.