يوفانوفيتش يراقب لاعبي «الأولمبي»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يتابع المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، مباريات المنتخب الأولمبي خلال مشاركته في نهائيات آسيا تحت 23 سنة، والتي ستنطلق بداية من اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث يستهل الأبيض الأولمبي مبارياته بعد غدٍ بلقاء فيتنام، وهو اللقاء الذي يعول عليه الفريق لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب من أمل التأهل للدور الثاني للبطولة، ويسعى إيفانوفيتش إلى التعرف على لاعبي الفريق وقدراتهم الفنية، خاصة أن التجمع الأخير للمنتخب خلا من لاعبي المنتخب الأولمبي.

ويهدف يوفانوفيتش إلى التعرف على قدرات وإمكانات كافة اللاعبين قبل إعلان القائمة الخاصة بمواجهتي ماليزيا وإندونيسيا في مارس المقبل.

من جهته أكد خالد الكعبي إداري المنتخب الوطني، أن المرحلة الأولى في تجهيز المنتخب للمرحلة المقبلة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، اختتمت بنجاح.

وقال خالد الكعبي: «النتائج ستأتي بعد ذلك من خلال تكاتف وتعاون الجميع في المرحلة المقبلة».

وأضاف: «متفائلون خيراً بالمرحلة المقبلة الدور الأكبر في هذه المرحلة يقع على عاتق الأندية من حيث تجهيز اللاعبين».