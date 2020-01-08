ورشة عمل لتعديلات النظام الأساسي لاتحاد الكرة اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

ينظم اتحاد الكرة ورشة عمل للأندية صباح اليوم في مقر الاتحاد بدبي، للتعرف إلى التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات التي أقرها مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأخير برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية، والتي سيتم الدعوة لها يوم 12 من الشهر الجاري في فندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي دبي، والتي تتواكب مع دعوة عمومية أخرى لرابطة المحترفين في نفس المكان ولكن بعد عمومية اتحاد الكرة بساعتين لإقرار تعديلات اللائحة واختيار لجنتين للانتخابات والاستئناف، حيث يتوقع أن تتم العملية الانتخابية لاتحاد الكرة 12 مارس المقبل.

ويشهد الورشة محمد بن هزام الأمين العام وعدد من المختصين القانونيين في اتحاد الكرة ومديري الأندية، وتهدف الورشة إلى تعريف الأندية بأهمية التعديلات التي أقرها مجلس الإدارة والبالغ عددها 26 تعديلاً والتي تتعلق بمستقبل العمل في الاتحاد خلال السنوات المقبلة.

لائحة

وينفرد «البيان الرياضي» بالتعديلات التي أجراها اتحاد الكرة على لائحتي الانتخابات والنظام الأساسي، وأهم تعديل طرأ على لائحة الانتخابات هو إجراء الانتخابات المقبلة بنظام القائمة، وأشارت المادة 21 من لائحة الانتخابات إلى أن مجلس الإدارة يتكون من 12 عضواً، 5 منهم ممثلون عن أندية المحترفين، و3 عن الدرجة الأولى، ويقوم رئيس مجلس الإدارة باختيار 3 من ذوي الاختصاص. وأشارت التعديلات الجديدة إلى قيام الرئيس المرشح بتقديم أوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات لاعتماد ترشحه، على أن يقوم الرئيس بعد اعتماد ترشحه، بتقديم قائمته الانتخابية، على أن تقدم الترشيحات قبل 60 يوماً على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية، ولا يجوز انسحاب أي مرشح بعد اعتماد القائمة الانتخابية النهائية، وأكدت التعديلات عدم جواز الجمع بين منصبين رياضيين للأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

ممنوعات

وشملت المادة 23 من لائحة الانتخابات عدة ممنوعات تحظر على المرشحين، ومنها عدم الترشح في أكثر من قائمة انتخابية، وعدم الترشح لعضوية أكثر من اتحاد بنفس الدورة الانتخابية، والابتعاد دورة انتخابية لمن يتقدم باستقالته، وعدم الترشح دورتين انتخابيتين لمن تسقط عضويته من قبل مجلس الإدارة.

وحددت التعديلات الجديدة حالات فوز القوائم المرشحة، حيث تفوز القائمة بالتزكية في حال عدم وجود قوائم منافسة، وفي حال وجود قائمتين تفوز القائمة التي تنال 50% من الأصوات زائد صوت، وفي حال وجود أكثر من قائمة يكفي الفوز للقائمة التي تنال ثلثي الأصوات، وفي حال عدم الحصول على تلك النسبة يتم استبعاد القائمة الأقل في عدد الأصوات ويستمر الاقتراع، وفي حال استمرار التعادل تتم إعادة الاقتراع.

تعديلات

أهم تعديل طرأ على النظام الأساسي هو إجراء الانتخابات المقبلة بنظام القائمة، وأقرت التعديلات وجود نائبين للرئيس على أن يكون النائب الأول هو رئيس رابطة المحترفين، والنائب الثاني يتم اختياره من بين أعضاء مجلس الإدارة، وألغت التعديلات الجديدة الاستعانة بالأعضاء الاحتياط في حال تقدم أحد الأعضاء باستقالته وفق المادة 79 والتي تشير إلى أنه في حال شغرت مناصب في مجلس الإدارة ما عدا نائب الرئيس الأول يستمر المجلس في عمله بما لا يقل عن 7 أعضاء وفي حال قل العدد يستمر المجلس حتى انعقاد أقرب جمعية عمومية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر وخلاف ذلك تتم الدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس إدارة.

كما غيرت التعديلات التي أجريت في النظام الأساسي اسم لجنة التسويق والاستثمار إلى لجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة تطوير أندية الهواة إلى لجنة شؤون الأندية.

يتم انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنظام القائمة الانتخابية ويشترط لقبول أي مرشح ضمن القائمة الانتخابية أن يتم تقديم ترشحه من قبل نادٍ عضو واحد، على ألا يقل عدد الأعضاء الذين يتم ترشحهم من قبل المرشح لمنصب الرئيس.