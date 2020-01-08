الجزيرة والأهلي الليبي يبحثان تبادل الخبرات

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

استقبل محمد سيف السويدي، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، خالد السعيطي، رئيس النادي الأهلي الليبي، الذي حل ضيفاً على نادي الجزيرة أمس، ضمن زيارة عمل يقوم بها في العاصمة أبوظبي.

وبحث محمد السويدي مع ضيفه سبل تقوية العلاقات الرياضية بين الناديين وتبادل الخبرات والتجارب الإدارية والاستثمارية، وتعرف رئيس النادي الأهلي الليبي إلى أقسام شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم وإدارتها وإجراءاتها وعملياتها، بوصفها إحدى أفضل شركات كرة القدم المحترفة في الإمارات.

من جهة ثانية رفع فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة من وتيرة استعداداته، لمواجهة شباب الأهلي في نصف نهائي كأس الخليج العربي، على ملعب محمد بن زايد الجمعة المقبلة، ويطمح «فخر أبوظبي» إلى المنافسة على لقب البطولة، وعدم تركيزه التام على الدوري. وخلال الأيام الماضية عمل المدير الفني مارسيل كايزر على رفع معدلات اللياقة البدنية، إضافة إلى اختيار 3 لاعبين شباب بحسب لوائح المسابقة، وسيفتقد الفريق خماسي المنتخب الأولمبي، عبدالله رمضان، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وزايد العامري، والحارس عبدالرحمن العامري.

بينما يسترد خدمات الدوليين علي مبخوت، و«عموري» ومحمد فوزي، وسالم راشد، وعامر عبدالرحمن، عقب ختام تجمع المنتخب الأول، وبعودة الدوليين من تجمع «الأبيض» يسعى الجهاز الفني للجزيرة لتحقيق الانسجام بين عناصر الخبرة والشباب.