إلزام خورفكان بتنفيذ عقد النقبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ألزمت لجنة الاستئناف المنبثقة من هيئة التحكيم في اتحاد الكرة خلال اجتماعها برئاسة المستشار عبدالعزيز الأبلم، نادي خورفكان تنفيذ عقده الموقع مع اللاعب محمد النقبي وألزمته تسجيل العقد باتحاد الكرة وإحالة الحالة للجنة الانضباط لتوقيع الغرامة المالية حتى 100 ألف درهم لعدم تسليم العقد خلال 20 يوماً من تاريخ التوقيع.

كما قررت اللجنة إلزام النادي نفسه، سداد مبلغ 55 ألف درهم كامل قيمة العلاج للاعب عمر المنصوري وألزمته الرسوم والمصاريف.

وأكد المستشار هاني عبده وكيل اللاعبين أنه قام بمحاولات سابقة لحل الأمر ودياً مع النادي وأنه لا يوجد ما يمنع من قبل اللاعبين إبرام حل ودي مع النادي والجلوس مجدداً على طاولة المفاوضات وخاصة أن كلا اللاعبين من أبناء مدينة خورفكان وأبناء النادي.