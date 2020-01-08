تكريم الوفاء.. 5 سيارات أودي لمشجعي دورينا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

مع وصولنا إلى نهاية مباريات الجولة 12 من دوري الخليج العربي، من المؤكد أن جماهير أندية دورينا عاشت لحظات تفاوتت فيها مشاعرهم بين الفرحة الغامرة والإحباط وفقاً لنتائج أنديتهم، لكن الجولات الثلاث الماضية شهدت فرحة من نوع آخر أدخلتها رابطة المحترفين الإماراتية على قلوب المشجعين، لم يكن لها علاقة بأداء اللاعبين على المستطيل الأخضر ولا بتكتيك المدربين وخططهم.

خمس سيارات أودي A3 وزعتها الرابطة لخمسة فائزين محظوظين من مشجعي دورينا الأوفياء، اشتروا تذاكرهم إلكترونياً وحضروا ما لا يقل على ثلاث مباريات لفرقهم المفضلة على ملاعبها، فكانت النتيجة أن دخلوا السحب وحصلوا على الجائزة الحلم.