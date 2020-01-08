الجرمن للاعبي عجمان: «ما قصرتم»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أكد خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أن الـ13 نقطة التي حصل عليها الفريق بنهاية الجولة 12 لدوري الخليج العربي، أقل من طموحاتهم، خاصة وان الفريق كان الأقرب للفوز في آخر مباراة خارج ملعبه أمام الفجيرة وفقد النقطتين بتعادل صاحب الأرض في الدقيقة 96، وقال الجرمن في تصريح لـ«البيان الرياضي» إنه حرص على مخاطبة اللاعبين بعد مباراة الفجيرة وقال لهم بصريح العبارة «ما قصرتم والقادم أفضل» وأوضح تفصيلا: خاطبت اللاعبين بهذه العبارة المختصرة حتى نعطيهم حقهم المعنوي، لأنهم قدموا مستوى جيداً برغم الظروف التي واجهوها بعد غياب محترف أجنبي عن التشكيلة من الجولة الثالثة فخاضوا 9 مباريات أمام منافسين يتوفر لهم العدد الكامل من الأجانب، بل إن بعض الفرق لديها أكثر من 5 أجانب بإضافة اللاعب المقيم.

وأضاف الجرمن: رغم هذه الظروف الفنية الخارجة عن إرادة أي شخص، قدم لاعبو عجمان مستوى مقنعاً واستطاعوا فرض نديتهم على معظم الفرق بما فيها المتصدر وحامل اللقب وحققوا نتائج تعتبر جيدة، ولولا بعض تقديرات التحكيم كان من الممكن الوصول للنقطة 15 على أقل تقدير، ولكن برغم ذلك سيكون الوضع أفضل بعد استئناف الدوري يوم 23 من الشهر الحالي، حيث يكون الفريق مكتمل الصفوف من ناحية الأجانب بعد انضمام الكاميروني سبستيان سياني.

تدريبات

من ناحية أخرى تقرر أن يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان لمباشرة تدريباته اليوم بعد فترة راحة امتدت 6 أيام منحها الجهاز الفني بقيادة المدرب أيمن الرمادي للاعبين من بعد مباراة الفجيرة في الجولة 12، وتقرر أن يخوض الفريق مباراة تجريبية يوم 16 من الشهر الحالي استعداداً لمباراته أمام ضيفه الجزيرة في الجولة 13 على استاد راشد بن سعيد ولم يتحدد الطرف الثاني في التجربة الودية حتى الآن.

4

يكتمل ملف المحترفين الأجانب في فريق عجمان اليوم، بإضافة المحترف الرابع رسمياً في اتحاد الكرة وهو الكاميروني سبستيان سياني الذي أعلن النادي قبل شهر التعاقد معه للفترة المتبقية من الموسم الحالي في خانة المحترف المالي حامد دومبيا الذي تعرض لإصابة كسر مركب وسبق للاعب سبستيان (33 عاماً) تمثيل منتخب الكاميرون في 28 مباراة دولية، وأسهم بدور بارز في تتويج بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 2017، ولعب لفريق الجزيرة الموسم الماضي، كما ظل يواصل مشواره مع الجزيرة بداية الموسم الحالي.