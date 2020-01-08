قصة.. جمهور الجزيرة: متى يعود خصيف؟

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

سؤال تطرحه بشدة الجماهير «الجزراوية» على مواقع التواصل الاجتماعي: متى يعود الحارس الدولي علي خصيف إلى صفوف الفريق؟ بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب 15 يوماً، حيث غادر أمام الوصل في الجولة 10 متأثراً بآلام عضلية، وبالتالي غاب عن «ديربي العاصمة» أمام الوحدة في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، ومباراتي بني ياس، والنصر في الجولتين الماضيتين للدوري، وعوض غيابه الحارس الشاب عبدالرحمن العامري.

ووصفت جماهير الحارس الغائب (خصيف) بأنه قائد داخل وخارج الملعب، وفي غرفة الملابس يحمس زملاءه ويحثهم على الأفضل، وأفاد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بأن خصيف يخضع للمراقبة الطبية، من دون تحديد مدة زمنية لعودته.

ويعد خصيف 32 عاماً أكثر حراس دورينا مشاركة محلياً، وقد سجل دقائق لعب 23375، بحسب إحصائيات رابطة المحترفين، متخطياً عادل الحوسني «30 عاماً» (الشارقة) 22684، وماجد ناصر (شباب الأهلي) 35 عاماً 21212، وخالد عيسى (العين) 30 عاماً، 18945 دقيقة لعب.