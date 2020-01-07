الإمارات يتعاقد مع البرازيلي ديجو داسيلفا

المصدر: متابعة: محمد فضل

تعاقد نادي الإمارات رسمياً مع اللاعب البرازيلي ديجو دا سيلفا حتى نهاية الموسم، وقد أجرى اللاعب صباح أمس الفحوصات الطبية، وتم التوقيع على بنود التعاقد بحضور خليل الطويل عضو مجلس الإدارة مشرف عام الفريق الأول.

وأبدى اللاعب داسيلفا سعادته بالتوقيع لصقور الإمارات وخوض تجربة جديدة بالدوري الإماراتي بعد تجربته السابقة الناجحة مع نادي دبا الفجيرة مشيراً إلى أنه فضل نادي الإمارات على عُدة عروض من أندية إماراتية وخليجية معرباً عن أمله في أن يكون على قدر الثقة التي وضعت فيه من قبل إدارة نادي الإمارات.

والجدير بالذكر أن داسيلفا سبق وأن لعب في الدوري التونسي مع النجم الساحلي فضلاً عن خوضه لتجربة ناجحة مع نادي بالميراس البرازيلي.