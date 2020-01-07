«أبيض الشابات» خامس «غرب آسيا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق منتخبنا للشابات تحت 18 سنة المركز الخامس في بطولة غرب آسيا المقامة في البحرين بعد فوزه على الكويت 2 - 1 باستاد مدينة خليفة الرياضية،سجل هدفي منتخبنا روان الحمادي وشهد خالد في الدقيقتين 42 و59،وكان أبيض الشابات فاز على العراق 4 – 2، وخسر أمام لبنان 1- 3 وتعادل سلبياً مع الأردن.

وأكدت حورية الطاهري مدربة المنتخب، أن مشاركة «أبيض الشابات» في البطولة ناجحة بكل المقاييس، واكتسبت اللاعبات خبرات إضافية في المواجهات الدولية الرسمية، خاصة للعناصر المنضمة حديثاً لقوام المنتخب التي تحتاج للاحتكاك بمنتخبات قوية لمساعدتها على صقل قدراتهن الفنية،وقالت: سنستمر في إقامة تجمعات داخلية للمنتخب بصفة منتظمة، بهدف زيادة الانسجام بين اللاعبات.