5 مكاسب للأبيض من تجمع دبي

المصدر: دبي - العوضي النمر

حقق الأبيض 5 مكاسب من التجمع المحلي الذي اختتم أمس في دبي، بعد فترة معسكر مفتوح استغرقت ثلاثة أيام، في إطار الإعداد للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والتي ستقام في مارس المقبل من خلال مباراتي ماليزيا وإندونيسيا يومي 26 و31، حيث يسعى الأبيض إلى الفوز والعودة لاعتلاء صدارة المجموعة السابعة.

01

التعارف بين اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، الذي يضم المشرف عيسى مير والمدرب يوفانوفيتش ومدير المنتخب ياسر سالم الذين تولوا المسؤولية خلال الأيام الماضية، وإيجاد نوع من الألفة فيما بينهم، بما يساعد على سهولة التعامل فيما بينهم خلال التجمع المقبل في مارس قبل انطلاقة المنافسات الرسمية.

02

قيام المدرب يوفانوفيتش بالتعرف على قدرات وإمكانات اللاعبين الذين حضروا التجمع، خاصة في ظل منح الفرصة أمام عدد من اللاعبين القدامى للعودة مجددا لصفوف المنتخب، وكان يهم المدرب التعرف على مدى جاهزيتهم من اجل اختيار أفضلهم فنيا ومعنويا للانضمام إلى الفريق خلال التجمع المقبل.

03

تعرف اللاعبين على أسلوب وطريقة اللعب التي يطبقها يوفانوفيتش، مما يسهم في الاستيعاب وتقليل الفترة الزمنية التي يستغرقها هضم اللاعبين لطريقة اللعب عند استبدال الأجهزة الفنية للفرق، وحاول المدرب إيصال فكره للاعبين على قدر المستطاع رغم ضيق الوقت.

04

الاطمئنان على سلامة اللاعب عمر عبد الرحمن «عموري» بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا واكتمال شفائه، وقد ظهر اللاعب بمستوى طيب خلال فترة المعسكر، مما يدعو للتفاؤل في الفترة المقبلة، وكذلك اكتمال شفاء وجاهزية بعض اللاعبين الآخرين.

05

رفع معنويات اللاعبين بدرجة كبيرة، بعد تجديد الثقة بهم من قبل أعضاء اللجنة الانتقالية، وحرص الشيخ راشد بن حميد النعيمي على الالتقاء باللاعبين من أجل رفع معنوياتهم وتأكيد قدرتهم على اجتياز التصفيات الآسيوية، وتشديده على ضرورة الالتزام والانضباط، باعتبارهما مفتاح تحقيق الفوز في المنافسات المقبلة.

ثقة

أفاد ياسر سالم مدير المنتخب الوطني، بأنه لمس من جميع اللاعبين جدية كبيرة في التجمع الداخلي للمنتخب، الذي اختتم في دبي أمس، مؤكدا أن الانضباط والالتزام من أهم مؤشرات المرحلة الحالية. وقال «لاعبو المنتخب لديهم القدرات الفنية، والكل يثق تماما بأن هذا الجيل من اللاعبين يعد جيلا مميزا ويملك القدرة على إنجاز مهمته».

ووصف ياسر سالم لاعبي المنتخب الذين تم اختيارهم في القائمة الأخيرة بأنهم من أفضل اللاعبين في الدوري، وأنهم يملكون الإمكانات التي تؤهلهم لتحقيق طموحات الكرة الإماراتية خلال الجولات المتبقية في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مشددا على المرحلة في مسيرة المنتخب تتطلب التكاتف والدعم المعنوي من الجميع، سواء من الإعلام أو الأندية والجمهور.

مسيرة

واشاد مدير المنتخب بتعاون الأندية وسماحها للاعبين الدوليين بالانضمام للمنتخب في هذه الفترة، رغم أنها ليست من أيام «فيفا». وقال: توجد إصابات بين اللاعبين، ما جعل المدرب يقوم باستدعاء كل من يوسف جابر وسالم راشد .