عبد الله القاضي: من حق اللجنة الانتقالية تعديل اللوائح

المصدر: دبي - العوضي النمر

أثير خلال الساعات الماضية تساؤلات عن مدى قانونية قيام اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة بإجراء تعديلات على النظام الأساسي واللوائح الخاصة بالاتحاد، خاصة فيما يتعلق بآلية العملية الانتخابية المقبلة، وإقامتها بنظام القائمة بدلاً عن النظام الفردي، وعرض «البيان الرياضي» تلك الاستفسارات على المستشار القانوني عبد الله القاضي عضو اللجنة القانونية في اتحاد الكرة السابق، فأكد أنه من حق اللجنة الانتقالية إجراء تعديلات على اللوائح، وقال: معروف أن مهمة اللجنة تسيير الأعمال، ولكنها تملك الصلاحية الكاملة لإجراء أية تعديلات علي اللوائح كونها لجنة منتخبة من «العمومية»، كما أن أية تعديلات يجب اعتمادها من «العمومية» وهي الجهة الإدارية المعنية بالإشراف على اتحاد الكرة.

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وأضاف: المواد من 68 إلى 70 من النظام الأساسي حددت صلاحيات ومهام مثل تلك اللجان، وبما أن اللجنة الانتقالية منتخبة من الجمعية العمومية، فتكون لها صلاحيات مجلس الإدارة الدائم، وعادة فإن مجلس الإدارة يقترح تعديلات ولا يعتمدها، ومن ثم تعرض هذه التعديلات على الجمعية العمومية لاعتمادها.

وأشار المستشار عبد الله القاضي إلى أن اللجنة الانتقالية وجهت الدعوة لانعقاد غير عادي للجمعية العمومية، من أجل اختيار لجنتي الانتخابات والاستئناف على العملية الانتخابية، وفق ترشيحات الأندية، وهو إجراء سليم قانونياً، على أن تقوم لجنة الانتخابات بالإشراف وإدارة العملية الانتخابية للدورة المقبلة.