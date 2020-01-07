قصة.. النصر في برنامج وثائقي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

النصر عميد الأندية الإماراتية، قصته وظروف نشأته، وأبرز المحطات التاريخية منذ تأسيسه في 1945، حكاية من الألف إلى الياء، يرويها برنامج وثائقي يعده نادي النصر وسيبثه قريباً على منصاته الإعلامية وسيتم من خلالـه تقديم شهادات حية لشخصيات عاصرت النادي.

وطلب نادي النصر عبر «تويتر» مشاركة جماهيره في اقتراح الشخصيات التي يتم استضافتها في البرنامج من خلال إعلان جاء فيه:« قريباً..برنامج وثائقي يسلط الضوء على تاريخ العميد منذ نشأته.. قصة النصر بكامل تفاصيلها يرويها رجال مخضرمون عاشوا الحكاية وأقطاب تناقلوها أباً عن جد اخترنا لكم نخبة من الذين عاصروا تاريخ نادينا.. فمن ترشحون لاستضافتهم يالبرنامج؟».

وجاءت اقتراحات الجمهور باستضافة بعض رموز النادي ونجومـه السابقين أمثال رجب عبد الرحمن وسالم بوشنين وخالد إسماعيل وعبد الرحمن محمد.