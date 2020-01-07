الظفرة ينفي تلقيه عروضاً لخالد باوزير

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

نفى نادي الظفرة تلقيه عروضاً من أي ناد للحصول على خدمات لاعبه خالد باوزير، ووصف أحمد عمران القبيسي المتحدث باسم شركة كرة القدم، مشرف الفريق الأول، الأخبار التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي أمس بـ«الإشاعة»، ذاكرا أن مثل هذه الأنباء جانبتها الدقة رغم أن النادي يفتح أبوابه أمام الجميع من وسائل إعلام ومواقع إخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الصحيحة المواقع ووسائل الإعلام.

وقال القبيسي: مثل هذه الأخبار تضر بالأندية واللاعبين لأنها تحدث تشويشا كبيرا، ويجب التأكد من صحتها قبل نشرها. وأكد أن الظفرة في حال تلقيه عرضا لباوزير أو أي لاعب آخر فإنه سيقوم بدراسته لاتخاذ القرار المناسب، بجانب وضع المعلومات الصحيحة أمام الجماهير.