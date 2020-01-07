24 ساعة تحسم ملفات خورفكان

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

أكد خليل غانم رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان أن الساعات القليلة المقبلة ستحسم كثيراً من الأمور المتعلقة بالفريق الأول للكرة، وذلك فيما يتعلق بانتدابيات الفريق خلال فترة الميركاتو الشتوي التي تنطلق اليوم، مشيراً إلى أن الشركة وبالتشاور مع مدرب الفريق الصربي جُوران ستضع النقاط على الحروف، بشأن المغادرين لكشوفات الفريق من بين المحترفين الأجانب، إلى جانب تحديد هوية القادمين سواء كانوا أجانب أو مواطنين أو أصحاب الفئات الأربع.

ولفت إلى خوض أبناء الخور مباراة ودية أولى يوم الخميس المقبل أمام البطائح أحد فرق دوري الدرجة الأولى، وسيقوم الجهاز الفني من خلال هذه التجربة الودية بإقحام أكثر من لاعب «تحت التجربة» بغية الوقوف على مستواهم الفني والبدني قبيل ضمهم حال نجاحهم في الاختبار لتشكيلة الفريق، مبدياً تحفظه عن ذكر أبرز الأسماء المرشحة لارتداء ألوان خورفكان، لكنه أشار إلى أن اختيارات النادي ستكون بعناية ودراسة وحول ما أثير عن بدء التفاوض مع البرازيلي رومارينهو محترف الجزيرة السابق والذي يلعب حالياً في اتحاد جدة، قال غانم إن اللاعب ليس من ضمن خططهم.