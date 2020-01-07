علي عبد الله: تغييرات مرتقبة في أجانب حتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد علي عبد الله البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا مشرف الفريق الأول للكرة، أنهم حريصون على استثمار فترة توقف الدوري لمعالجة أهم نقاط الضعف وتدعيم صفوف الفريق في مراكز اللعب التي يحتاجها المدرب، ومن المقرر تغيير لاعب أو اثنين على مستوى المحترفين الأجانب، وذلك في إطار المساعي إلى تحسين أوضاع الفريق وتصحيح المسار في الدور الثاني.

وأضاف البدواوي أن الإدارة لن تدخر أي جهد من أجل إعادة الفريق لسكة الانتصارات عبر دعم ملف التعاقدات واستقطاب عناصر جديدة حسب احتياجات الفريق، إضافة إلى تحديد مكان المعسكر الخليجي في السعودية أو البحرين الذي سيبدأ تاريخ 8 لغاية 18 يناير الجاري يتخلله مباراتان وديتان.

أسباب إدارية

وعن استبعاد اللاعب ماهر جاسم حسب ما صرح المدرب كريستوس كونتيس أخيراً، كشف البدواوي أن الاستبعاد لأسباب إدارية وليست فنية، لافتاً إلى أنهم في صدد تغيير لاعب أجنبي واحد أو محترفين اثنين، موضحاً أن الثلاثي الأجنبي كلايتون سانتوس وريكاردو فالنتي وكريستيان لوبيز تم استقطابهم عن طريق المدرب بينما يعتبر اللاعب دانييل أمورا هو الوحيد الذي تم اختيار عن طريق اللجنة الفنية برئاسة راشد عامر مع مدير الأكاديمية وأعضاء اللجنة الآخرين وستعقد اللجنة اجتماعا مع المدرب بعد عودته من إجازة قصيرة للخروج بقرارات هادفة تخدم الفريق بما يتوافق مع الموارد المالية المتاحة.