موانغتونغ يونايتد بروفة «الأولمبي» الأخيرة

المصدر: بانكوك - البيان الرياضي

أنهى منتخبنا الأولمبي لكرة القدم أمس معسكره في بانكوك استعداداً لنهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة التي تستضيفها تايلند للفترة من 8 إلى 26 يناير الجاري والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام، كوريا الشمالية والأردن.

وخاض منتخبنا بروفة أخيرة أمام فريق موانغتونغ يونايتد التايلندي كانت عبارة عن تقسيمة سعى خلالها المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي ماسيج سكورزا منح الفرصة أمام أغلب العناصر الموجودة في صفوف المنتخب للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية قبل المواجهة الأولى المقررة يوم الجمعة الموافق 10 يناير أمام منتخب فيتنام في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة. ومن المنتظر أن تغادر البعثة إلى مدينة بوريرام التي ستستضيف مباريات المجموعة الرابعة اليوم.

والتقى سيف عبدالله الشامسي سفير الدولة لدى تايلند امس أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني بحضور غانم مبارك الهاجري عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، حيث أكد السفير ثقته بقدرة منتخبنا على المنافسة بقوة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى «طوكيو 2020».