الوحدة يواجه بونيودكور الأوزبكي وسوون الكوري ودياً

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة خوض مواجهتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية وذلك من أجل الاستعداد للاستحقاقات المقبلة التي يستهلها الفريق بعودة دوري الخليج العربي بمواجهة حتا يوم 24 يناير في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

ويلعب الوحدة مباراته الودية الأولى أمام فريق بونيودكور الأوزبكي يوم 12 يناير الجاري، فيما يواجه في الودية الثانية فريق سوون سامسونغ بلووينغز يوم 18 من الشهر ذاته باستاد آل نهيان، إذ يسعى الجهاز الفني للعنابي بقيادة الإسباني مانويل خيمينيز لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً قبل عودة عجلة الدوري للدوران مرة أخرى ومن أجل تصحيح مسار الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة بعدما تراجعت نتائج الفريق في دوري الخليج العربي قبل التوقف واحتلاله المركز الثامن برصيد 17 نقطة، إلا أن الفوز في المرحلة الثانية عشرة على الشارقة أعاد الكثير من التركيز إلى الفريق وهو يسعى إلى الانطلاق بقوة مستفيداً من الدفعة المعنوية بعد الفوز على حامل اللقب.

ويستأنف الوحدة تدريباته اليوم بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 5 أيام بعد الفوز الأخير على الشارقة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية عشرة من دوري الخليج العربي وهو الفوز الذي شكل أهمية معنوية للفريق قبل التوقف.