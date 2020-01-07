مواجهتان في دوري الصالات اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد ساحة دوري كرة قدم الصالات في السابعة من مساء اليوم مواجهتي الظفرة وضيفه الحمرية على ملعب صالة بينونة ويحل فريق اتحاد كلباء ضيفاً على النصر في صالة راشد بن حمدان في قلعة العميد الليلة، وتستكمل مباريات الأسبوع الأخير في الدور الأول غدا الأربعاء بمباراتين من العيار الثقيل تجمعان بين شباب الأهلي وخورفكان في ملعب صالة سعيد بن مكتوم في الممزر ودبا الحصن مع البطائح في صالة الأول. يدخل فريق الظفرة الذي يمتلك نقطتين ويحتل المركز قبل الأخير في الترتيب لمباراة اليوم مع الحمرية بطموح تحقيق الفوز الأول .

وفي المقابل يدخل فريق الحمرية صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة إلى مواجهة اليوم، بنفس طموح وأهداف الظفرة. وفي المباراة الثانية يستقبل فريق نادي النصر ضيفه اتحاد كلباء.