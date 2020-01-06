خورفكان ينهي عقد الأوزبكي خوجا بالتراضي

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أعلن نادي خورفكان على حسابه الرسمي في "تويتر" إنهاء عقد المحترف الأوزبكي تيمور خوجا بالتراضي ولم يظهر لاعب منتخب اوزباكستان أي مستوى يؤهله للاستمرار في كشوفات الفريق الأخضر بعد ان فشل في تسجيل أي هدف طوال الفترة الماضية التي ارتدى فيها الوان خورفكان ليكون خوجا الأجنبي الثاني الذي يُغادر كُشوفات أبناء الخور بعد ان فسخ النادي أمس عقد لاعبه البرازيلي بسمارك المعار من نادي القادسية السعودي والذي تفيد المعلومات بتوقيعه لنادي الكويت الكويتي حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

من ناحية أخرى كشف خليل غانم رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان عن خوض الفريق الأول لمباراة ودية تجمعه بفريق البطائح أحد فرق دوري الدرجة الأولى وذلك يوم الخميس المقبل وسيقوم مدرب خورفكان الصربي جوران بتجريب أكثر من لاعب بغية الوقوف على مستواهم قبيل ضمهم رسمياً لكشوفات النادي حال نجاح احدهما في الاختبارات.