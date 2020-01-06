الانضباط تغرم العين 10 آلاف درهم

المصدر: دبي- العوضى النمر

غرمت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي، تغريم نادي العين 10 آلاف درهم وتوجيه إنذار. وذلك لنزول أحد جماهير الفريق إلى أرضية الملعب عقب مباراته أمام شباب الأهلي بالجولة الماضية لدوري الخليج العربي.

كما قررت إيقاف عبيد محمد سالم، لاعب نادي دبا الفجيرة بفريق 19 سنة 3 مباريات وتغريمه 3 آلاف درهم لسب الحكم المساعد بعد طرده.

واعتبرت اللجنة نادي الجزيرة تحت 19 سنة خاسراً لمباراته بدوري المراحل، وذلك لإشراك لاعب لا يحق له المشاركة، بسبب إيقاف اللاعب نفسه بقرار سابق من لجنة الانضباط 4 مباريات ولم يمر منها سوى مباراتين فقط.

كما عاقبت اللجنة مدرب اللياقة لنادي حتا تحت 14 سنةً طاهر الرواحي بغرامة مالية 10 آلاف درهم، ومنعه من مرافقة فريقه 5 مباريات، بسبب تحريضه للاعبين على عدم استكمال المباراة لمدة 3 دقائق اعتراضا على قرارات الحكم.

وقررت اللجنة معاقبة لاعبا الوصل تحت 21 سنةً وهم ماتيس وناتالا بالإيقاف مباراة وغرامة 50 ألف درهم لكل لاعب. وكذلك إيقاف عبد الله سلطان لاعب بني ياس مباراة وغرامة 50 ألف درهم نظراً لتبادل لاعبا الوصل اللكمات والاشتباك مع لاعب بني.

وقررت اللجنة إيقاف حمد حسن لاعب النصر تحت 21 سنة مباراة وغرامة 50 ألف درهم لاعتدائه على لاعب فريق الجزيرة بدون كرة.