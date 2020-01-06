12 يناير موعداً لانعقاد العمومية غير العادية لاتحاد الكرة

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم أمس في مقر الاتحاد بدبي اجتماعها الثاني برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وبحضور عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اللجنة و حميد أحمد الطاير ، هشام الزرعوني ، علي حمد البدواوي ، أحمد يوسف بن درويش ، عيسى مير ، خلفان بالهول ، أمل بوشلاخ ، عائشة الطنيجي أعضاء اللجنة ، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية وعبدالله الكنزي مقرراً .

واطلعت اللجنة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي وملاحظات الأعضاء ، حيث وافقت على التعديلات تمهيداً لرفعها لاجتماع الجمعية العمومية للاعتماد ، وكذلك الموافقة على الموعد المقترح لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم 12 يناير 2020 لاعتماد التعديلات على النظام الأساسي ولائحتي الانتخابات والاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات .

واعتمدت اللجنة الميزانية العامة لاتحاد الكرة لعام 2020 .

واستعرضت اللجنة موضوعات وتوصيات لجنة المنتخبات والشؤون الفنية ، حيث تابعت آخر تحضيرات منتخبنا الوطني الأول ضمن تجمعه الحالي المقام في دبي في إطار استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ، وكذلك استعدادات منتخبنا الأولمبي الموجود حالياً في العاصمة التايلندية بانكوك تأهباً للمشاركة في نهائيات كاس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة بدورها إلى "دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020" والتي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل .

واعتمدت اللجنة برامج منتخباتنا السنية للفترة القادمة ، حيث سيشارك منتخب الشباب مواليد 2001-2002 في بطولة كأس العرب التي ستقام في المملكة العربية السعودية للفترة من 18 فبراير إلى 3 مارس 2020 ، وبطولة غرب آسيا في لبنان للفترة من 14 إلى 25 مارس 2020 ، فيما سيشارك منتخبنا للشباب مواليد 2003 في بطولتين وديتين الأولى في هونغ كونغ للفترة من 4 إلى 10 فبراير 2020 والثانية في الإمارات من 9 إلى 16 إبريل 2020 وذلك ضمن برنامج الإعداد المبكر للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2022 ونهائيات 2023 .

وبالنسبة لمنتخب الناشئين تحت 16 سنة الذي يستعد لنهائيات كأس آسيا المقررة في مملكة البحرين 2020 فتم اعتماد برنامج إعداده الذي يشمل تجمعات داخلية وخارجية ولعب بطولة دولية ودية في كرواتيا للفترة من 25 فبراير إلى 4 مارس المقبل ، فيما يشارك منتخب الناشئين تحت 17 سنة مواليد 2006 في بطولة دولية ودية في هونغ كونغ للفترة من 4 إلى 10 فبراير 2020 وبطولة دولية أخرى في إيطاليا للفترة من 26 إبريل إلى 3 مايو 202 ضمن الإعداد المبكر لتصفيات 2022 ونهائيات 2023 .

كما تم اعتماد مشاركة المنتخب الوطني لكرة قدم الشاطئية في دورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين للفترة من 28 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2020 .

واعتمدت اللجنة تسمية الدكتور محمد سعيد الحتاوي نائباً لرئيس لجنة المسابقات ، فيما تم اعتماد نتائج اختبارات المشاركين في دورة الحكام المستجدين لكرة القدم نوفمبر 2019 ، وكذلك نتائج اختبارات المشاركين في دورة حكام كرة قدم الصالات أكتوبر 2019 .

ووافقت اللجنة على تقديم ملف استضافة المؤتمر السابع للطب الرياضي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022 مع تكليف اللجنة الطبية لدراسة كافة الأمور الخاصة بالاستضافة ورفع توصياتها قبل يوم 9 يناير الجاري .

واعتمدت اللجنة كذلك الأسماء المرشحة لعضوية لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف وعرضها لي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية .