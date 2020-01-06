الجنوب أفريقي باتوسي: وداعاً بني ياس

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أبلغت إدارة نادي بني ياس لاعب خط الوسط الجنوب أفريقي أياندا باتوسي (26 عاماً) بقرار الاستغناء عن خدماته من أجل التعاقد مع بديل يتم البحث عنه حالياً.

وقال باتوسي، في تغريدة له على «تويتر»: «وداعاً بني ياس»، وذكر أن إحساسه بالألم جاء وقت فرحته بالعام الميلادي الجديد.

واختار بني ياس إنهاء ارتباطه بالجنوب أفريقي في خطوة تستهدف تنظيم صفوفه خلال فترة التعاقدات الشتوية التي تنطلق اليوم، بعد أن أكمل السماوي 12 مباراة في الدوري برصيد 11 نقطة نالها بفوزين و 5 تعادلات.

وجاءت نتائج السماوي الذي اعتمد على فريق شاب يعتبر الأصغر سناً في دورينا بمعدل أعمار دون 24 سنة، أقل من الطموح ودون أن تعكس المستوى الجيد الذي بدأ به مشوار الموسم الحالي.

على جانب آخر، يهدد قرار الاستغناء من كشوف السماوي، أيضاً، اللاعب البرازيلي لويس أنتونيو لاعب الوسط الذي كان قد جلس احتياطياً خلال المباريات السابقة إشارة إلى عدم رضا المدرب على أدائه، قبل أن يشارك أساسياً خلال المباراة الأخيرة لسد غياب فواز عوانة قائد الفريق، كما ينتظر أن يقوم النادي بتعديلات على مستوى عناصره المواطنين في الوقت الذي أشارت فيه بعض المصادر إلى عودة خالد الظنحاني المعار من الوحدة إلى ناديه بطلب من أصحاب السعادة.