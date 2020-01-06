3 مهام تنتظر مدرب العين الجديد

المصدر: العين - طلحة عبد الله

تنتظر البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب العين الجديد، العديد من التحديات مع الزعيم خلال المرحلة المقبلة، منها 3 مهام عاجلة يأمل العيناوية أن يتصدى لها بنجاح، وكسب الرهان مع جماهير النادي الطموحة التي تتطلع دوماً إلى منصات التتويج والاحتفال بالألقاب.

1 سيكون التأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي على حساب النصر في العاشر من الشهر الجاري على ملعب استاد هزاع بن زايد، وهو عربون الثقة الذي يجب أن يقدمه المدرب البرتغالي لأنصار الفريق.

2 على المدرب الجديد أن يعد الفريق البنفسجي، ليكون مؤهلاً لتخطى الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال آسيا إلى مرحلة المجموعات، إذ سيستضيف الفريق في 28 يناير الجاري الفائز من مباراة الزوراء العراقي، وبنيودكور الأوزبكي، ومن ثم العمل على متابعة المشوار الآسيوي، خصوصا أن العين سبق له التتويج باللقب 2003، ووصل إلى النهائي مرتين 2005 و2016.

3 تقع على عاتق بيدرو إيمانويل كذلك مهمة ترتيب الأوراق وإعادة تنظيم صفوف الفريق واستعادة توازنه في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد أن تراجع في الفترة الأخيرة إلى المركز الخامس برصيد 21 نقطة، وكذلك المنافسة على جميع ألقاب الموسم.