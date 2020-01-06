شراكة بين أكاديمية الشارقة وأياكس

المصدر: الشارقة - عز الدين جاد الله

وقّع نادي الشارقة ونادي أياكس أمستردام اتفاقية شراكة بين أكاديميتي كرة القدم بالناديين تمتد ثلاث سنوات وتنطلق يوليو المقبل، يقوم خلالها النادي الهولندي بالإشراف على أكاديمية نادي الشارقة، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس بمقر نادي الشارقة، بحضور عيسى هلال الحزامي، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومحسن مصبح، رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، وأسطورة الحراسة الهولندية إدوين فان ديرسار، المدير التنفيذي لنادي أياكس أمستردام، وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة.

وتشمل الاتفاقية، التي تعد الأولى لنادي أياكس أمستردام في المنطقة، مسؤولية أكاديمية أياكس عن أكاديمية الشارقة، عبر أطقم تدريب مقيم بالدولة تكون مسؤولة عن جميع جوانب الأكاديمية من اكتشاف وتطوير المواهب وغيرها.

وأكد محسن مصبح، رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم، أهمية الاتفاقية، لكونها تأتي مع فضل أكاديمية كرة قدم في العالم. وقال: «هذه الخطوة تأتي ضمن مساعينا لتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أشار في مرسوم تشكيلة مجلس الإدارة إلى الانفتاح والتعاون مع المؤسسات الرياضية والأندية الدولية للتطوير والمواكبة، وجاءت هذه الخطوة أيضاً بمتابعة ومباركة سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة».

وأضاف: «نطمح من خلال ذلك إلى تنمية وتطوير أكاديمية كرة القدم، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لبناء جيل مميز من لاعبي كرة القدم وجعلهم قادة المستقبل الرياضيين».

وتابع: «من أهداف المشروع التي تجد اهتماماً كبيراً من محمد جمعة بن هندي رئيس النادي تطوير قدرات المدربين الإماراتيين من خلال الاحتكاك المباشر مع المدربين الذين سيأتون من نادي أجاكس والاستفادة من خبراتهم».

ووصف إدوين فان ديرسار، المدير التنفيذي لنادي أياكس أمستردام الاتفاقية بالمهمة، معبراً عن سعادته بإتمام هذا الاتفاق الذي سمح لهم بتوسيع شبكتهم في العالم. وقال: «سعداء بوجودنا هنا وزيادة شبكتنا في العالم بانضمام نادي الشارقة الإماراتي حامل لقب دوري الخليج العربي وأحد ممثلي دولة الإمارات في دوري أبطال آسيا 2020»، لافتاً إلى أن أكاديمية أياكس تتبنى مبدأ صناعة النجوم، وليس شراءها.