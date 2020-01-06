روزا يقترب من العودة إلى حتا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

علم «البيان الرياضي» أن المهاجم البرازيلي صامويل روزا لاعب النصر، اقترب من العودة إلى فريق الكرة بنادي حتا، بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق تشونبوك الكوري الجنوبي، والذي توج معه بلقب الدوري الكوري الجنوبي في ديسمبر الماضي، ويرتبط روزا بعقد يمتد لنهاية الموسم المقبل مع «العميد»، وسيكون خيار الانتقال إلى صفوف «الإعصار» بنظام الإعارة هو الأقرب في حال نجاح الصفقة في فترة «الميركاتو» الشتوي. وبدأ روزا مشواره في الملاعب الإماراتية من بوابة حتا عام 2016 وشارك معه لموسمين متتاليين، ثم تعاقد معه النصر لمدة 3 سنوات، لينتقل منه معاراً إلى الفجيرة ثم تشونبوك.