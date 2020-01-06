غابت البطاقات الحمراء " ثامنة" الهواة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تستحق مباريات الجولة الثامنة من دوري الهواة عنوان «اللعب النظيف»، بعد أن غابت البطاقات الحمراء خلال المباريات الخمس، التي أُقيمت على مدار يومين، لكن الإنذارات كان حاضرة، بعد أن وصلت إلى 15 بطاقة صفراء.

وضمن نتائج الجولة، تمكن فريق الإمارات من الفوز على مسافي بثلاثية نظيفة، ليفشل مسافي في تحقيق أي فوز أو تعادل طوال الجولات الـ8 الماضية، ويتصدر الإمارات الجدول برصيد 18 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن دبا الحصن الغائب عن مباريات هذا الأسبوع.

وفي الفجيرة لم يترك دبا لضيفه التعاون أي مجال للتفكير، وأمطر مرماهم برباعية نظيفة، ليصعد النواخذة إلى المركز الثالث، فيما بقى التعاون في المركز العاشر قبل الأخير بنقطة وحيدة. كما وقع البطائح في فخ التعادل خارج أرضه أمام مصفوت، ليرتفع رصيد البطائح إلى 12 نقطة في المركز الرابع فيما تراجع مصفوت للمركز السادس، وسقط العروبة أمام العربي بنتيجة 1-3 وهى الخسارة التي جعلت العروبة بعيداً عن مواقع الصدارة برصيد 5 نقاط في المركز التاسع فيما صعد العربي إلى المركز السابع بتسع نقاط.

تتوقف مباريات دوري الأولى هذا الأسبوع لتستأنف 17 الجاري بمباراتي قمة، إذ يلتقي الإمارات المتصدر خارج ملعبه فريق البطائح صاحب المركز الرابع، كما يستقبل دبا الحصن الوصيف جاره العنيد دبا الفجيرة صاحب المركز الثالث في حين يواجه التعاون نظيره العروبة.