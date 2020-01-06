80 لاعباً في مهرجان اتحاد الكرة للواعدين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظّم اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، مهرجاناً للاعبين الواعدين بأندية الدولة مواليد 2009 و2010، على ملعب العشب الصناعي في مقر الاتحاد بدبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبمشاركة 80 لاعباً من أندية الدولة.

يأتي هذا المهرجان ضمن أولويــات الاتحاد الدولي لكرة القــدم التــي تهــدف إلــى اكتــشاف وانتقــاء المواهــب الواعدة، والعمــل علــى تطويـــر الجوانـــب الفنية والبدنيـة، بالتنسيق والتعــــــاون بيــــن مدربــــي مراكــــز التدريــــب التابعــــة لاتحاد الكــرة ومدارس كــــرة القــدم بالأنــدية، ويســهم في فرز اللاعبين أصــــحاب القــدرات والمقــومـــات التــي تســـــاعد علــى اللعــب على المســتوى الــدولي فـــي المســــتقبل القريـــــب.

كما تعتبر مهرجانات الواعدين فرصة لمدربي المراحل السنية في الأندية لاكتشاف خامات الأطفال أصحاب الموهبة الكروية، عبر المحطات الفنية الثمانية المتنوعة التي يمر بها اللاعب خلال فعاليات المهرجان، والعمل على تأسيس رياضي سليم لهذه الفئة العمرية المهمة في مسيرة لاعب كرة القدم.

وأشاد محمد عبد الله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، بالتعاون المشترك والمستمر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في كل المجالات والبرامج التطويرية المختلفة، وبالأخص برنامج الواعدين، وحرصه على تطوير نشاط كرة القدم بالأندية بشكلٍ عام ومخرجاته الإيجابية التي ستسهم بشكل فعَّال في تطور المنتخبات الوطنية.