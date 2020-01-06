عزوز: جاهزون لأبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد عبدالعزيز هيكل «عزوز» مدافع شباب الأهلي، أن طموح «فرسان دبي» الحالي، المحافظة على صدارة ترتيب دوري الخليج العربي، والوصول إلى أبعد مدى في دوري أبطال آسيا، والذي يعود الفريق إلى المشاركة في نسخته المقبلة 2020، بعد غياب طويل عن الظهور في المعترك القاري الأهم على صعيد الأندية. وقال عن البطولة الآسيوية: «دوري أبطال آسيا، بطولة كبيرة، وكل لاعب يتمنى المشاركة فيها، ونتمنى الوصول لأبعد نقطة في البطولة، مع تأكيدنا مدى صعوبة المهمة، ونحن نواجه فرقاً كبيرة بالقارة، ولكننا أيضاً نتحلى بالثقة، لأننا نرى أننا لا ننقص عنهم شيئاً، ونحن جاهزون للبطولة، ونتمنى الوصول لأبعد نقطة، بعدما سبق أن حللنا وصيفاً في نهائي نسخة 2015».

طموح

تحدث «عزوز»، عن طموح شباب الأهلي في دوري الخليج العربي، بقوله: «هدفنا الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري، بعدما تمكنا من اعتلاء القمة، والدوري أحد أهم الأهداف التي يسعى شباب الأهلي إلى تحقيقها في الموسم الحالي، إلى جانب السعي للمحافظة على لقبينا في كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، واللذين توجنا بهما الموسم الماضي، وأصبحنا أيضاً قريبين منهما بتأهلنا إلى نصف نهائي كأس المحترفين، وإلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، المسابقة الأهم والأغلى على قلوب الجميع».

تألق

وعن الدفع بمجموعة من الوجوه الواعدة في صفوف شباب الأهلي خلال المباريات الأخيرة، وإمكانية تهديد تألق هؤلاء لمكانة اللاعبين الأكثر خبرة في صفوف «فرسان دبي»، قال «عزوز»: «المهم بالنسبة لي مصلحة الفريق، وبالعكس تألق هؤلاء النجوم الواعدة، ينصب لمصلحة شباب الأهلي، ونحن بدورنا حريصون على مساعدتهم بما لدينا من خبرات جمعناها على طوال السنوات الماضية».