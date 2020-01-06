الجزيرة يتأهب لمواجهة أمام شباب الأهلي

يستعد فريق الجزيرة إلى خوض مواجهة مهمة تجمعه بشباب الأهلي على ملعبه يوم 10 يناير الجاري، في نصف نهائي كأس الخليج العربي، ويأتي الوضع البدني للاعبين كأولوية للجهاز الفني بقيادة مارسيل كايرز، ويحتاج الفريق إلى 5 حصص تدريبية على الأقل قبل المواجهة المرتقبة، وقد كشفت مباراة الجزيرة والنصر في الجولة 12 للدوري، تراجعا بدنيا في الشوط الثاني، وعدم الحفاظ على هدف التقدم الذي أحرزه علي مبخوت ق60، واستقبل الفريق هدفين في ثلاث دقائق عن طريق توزي ق65، ونيغريدو ق68، لتنتهي المباراة بخسارة الجزيرة 2/‏1 وتراجعه في قائمة الترتيب إلى المركز الرابع بـ 23 نقطة، وبفارق 6 أهداف عن المتصدر شباب الأهلي.

وسيفتقد الجزيرة في مواجهة شباب الأهلي كلاً من: عبد الله رمضان، خليفة الحمادي، محمد العطاس، زايد العامري، والحارس عبد الرحمن العامري، للمشاركة في معسكر المنتخب الأولمبي الجاري حالياً، في العاصمة التايلاندية بانكوك، استعداداً لنهائيات كآس آسيا تحت 23، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وستكون المباراة الأولى للأولمبي 10 يناير الجاري مع منتخب فيتنام، وعلى مستوى المنتخب الأول سيفتقد الجزيرة، علي مبخوت، و«عموري» ومحمد فوزي، وعامر عبد الرحمن، حتى 6 يناير الجاري لالتحاقهم بتجمع «الأبيض» استعداداً لخوض مباراتين مهمتين أمام ماليزيا، وإندونسيا مارس المقبل، في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2020 وكأس آسيا 2023.