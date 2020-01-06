ميركاتو الشتاء أبرز ملفات الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ينتظر مجلس الإدارة الجديد لشركة كرة القدم بنادي الوحدة، برئاسة راشد الزعابي عدداً من الملفات المهمة خلال المرحلة الحالية، وذلك من أجل إعادة ترتيب الأوراق وتصحيح مسار الفريق الأول، الذي تراجعت نتائجه بشكل مخيف الموسم الحالي وسط حالة من الغضب الجماهيري على ما مر به الفريق من أزمات، أدت إلى تراجعه إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، وتوديع بطولتي كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي.

ومن أبرز الملفات المستعجلة على طاولة الإدارة الجديدة لشركة الكرة إبرام تعاقدات وصفقات مع لاعبين جدد، خلال الميركاتو الشتوي لتعزيز صفوف الفريق للاستحقاقات المتبقية من الموسم خاصة أن الفريق سيبدأ مشواره الشهر المقبل في بطولة دوري أبطال آسيا، التي يستهلها العنابي بأول مواجهة على ملعبه يوم 10 فبراير المقبل، والأهم في هذه المرحلة التعاقد مع لاعب أجنبي رابع لتعويض رحيل الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، الذي فسخ عقده مع النادي بجانب الإسباني كارليتوس، الذي استغنى عنه الوحدة لعدم تقديم المردود المنتظر، إذ كان النادي قد نجح في ضم الكوري الجنوبي لي ميونغ جو بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم في أول تعاقدات العنابي للانتقالات الشتوية، بالإضافة إلى لاعبين شابين سيتم قيدهما في فئة المقيمين وهما البرازيلي لوكاس بيمنتا، والأرجنتيني بيدرو خافيير، حيث يسعى النادي إلى ضم لاعب أجنبي في مركز صانع الألعاب أو الجناح الأيسر، ووضع عدد من الأسماء على طاولة المفاوضات من أجل حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلاً عن سعي النادي للتعاقد مع لاعبين مواطنين لدعم الصفوف في المرحلة المقبلة.