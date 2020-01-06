محمد النعيمي: 4 أسباب تُقرّب «الأبيض» من التأهل

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

عبّر محمد سعيد النعيمي، القطب الرياضي، عضو رابطة المحترفين السابق، عن تفاؤله الكبير بالمشوار المتبقي للمنتخب الوطني الأول في تصفيات نهائيات آسيا 2023 وكأس العالم 2020، وحدد 4 أسباب تقوي من حظوظ المنتخب في التأهل للمرحلة المقبلة ومواصلة مشواره بنجاح، وقال لـ «البيان الرياضي» إن أهم العوامل التي تبث التفاؤل هي الجهاز الفني للمنتخب بقيادة يوفانوفيتش، فاختياره كان موفقاً من ناحية معرفته باللاعبين ، في وقت كان يحتاج فيه المنتخب لمدرب بهذه المواصفات.

والسبب الثاني أن منتخبنا الوحيد في المجموعة السابعة الذي خاض 4 مباريات، بينما بقية المنتخبات خاضت 5 مباريات، وبالتالي فإن رصيد الـ 6 نقاط ليس مزعجاً.

وثالث الأسباب أن المنتخب سيخوض 3 مباريات في أرضه، والمباراة الوحيدة التي سيلعبها خارج الدولة ستكون مع أقل منتخبات المجموعة فنيا «إندونيسيا»، والعامل الرابع والمهم ، هو الروح الجديدة في منظومة الكرة بعد تولي اللجنة الانتقالية زمام إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وأكد محمد النعيمي أنه بلغة الأرقام ومن دون أي انحياز فإن فرص المنتخب كبيرة في التأهل، والمطلوب مساندة قوية من الجميع.