«المحترفين» تستعرض المبادرات التسويقية

أكد وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، أهمية تطوير الجانب التسويقي في الأندية من حيث المبادرات الجماهيرية، والخدمات والترويج.

وأوضح أن الرابطة نظمت العديد من المبادرات التسويقية خلال الموسم الحالي ومنها المشجع السوبر، الدوري الإلكتروني، منطقة المشجعين،جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث لرابطة المحترفين مع الأندية ضمن مبادرة «مختبر التسويق».

وأشار الحوسني إلى أن الرابطة قدمت مكافآت عدة للجماهيرمن خلال السحب على التذاكر للفوز بـ 30 سيارة، وجوائز إلكترونية وتم تسليم سيارة في كأس السوبر، وستسلم أخرى في نهائي كأس الخليج العربي. دبي - البيان الرياضي

