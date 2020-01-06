عيسى مير: الروزنامة لا تخدم المنتخبات

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد عيسى مير، عضو اللجنة الانتقالية في اتحاد الكرة مشرف المنتخب الأول، أن الروزنامة المحلية للمسابقات لا تخدم المنتخبات ، كونها لا تمنح المنتخب الأول أو الأولمبي الوقت الكافي للإعداد للبطولات، حيث إن فترة الأيام الخمسة لا تسمح بإعداد منتخب لتصفيات كـأس العالم ومنافسات مهمة، وكذلك الحال للأولمبي، وقال: تمنيت لو قامت رابطة المحترفين بمنح المنتخبات وقتاً أطول للإعداد وبما يسمح بالظهور المتميز.

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وقال عيسى مير: المرحلة المقبلة صعبة للمنتخب الأول، وتنتظره 4 مباريات مهمة وتتطلب الفوز من أجل نيل إحدى بطاقات التأهل.وتحدثنا مع اللاعبين في بداية التجمع الحالي وأوضحنا لهم المطلوب ، سواء من مضاعفة الجهد أو زيادة التركيز وضرورة التضحية من أجل الوطن، ووجدنا لديهم روحاً عالية وحرصاً على تحمل المسؤولية، والتمسك بأمل التأهل، وهو مايدعونا للتفاؤل.

تحفيز

وأشار عيسى مير إلى أن المركز الثالث الذي يحتله المنتخب في المجموعة السابعة لا يبرهن على مستوى اللاعبين، الذين يملكون قدرات كبيرة تؤهلهم للمركز الأول، وأعتقد أن المركز الحالي سيكون حافزاً للاعبين لبذل مزيد من الجهد، في طريقهم للمركز الأول، وسيكون شكل المنتخب مختلفاً في ظل الروح العالية للاعبين.

وتابع : مسؤوليتنا كبيرة في تجهيز اللاعبين معنوياً وفنياً، وتهيئة الظروف أمامهم للعطاء بشكل أكبر ودعم الفريق بكل ما يلزم رغم ضيق الوقت للإعداد ، ونساند اختيارات يوفانوفيتش، التي تعتمد على عطاء اللاعبين وجاهزيتهم بصرف النظر عن أعمارهم.

تعارف

وأضاف: بعد التعاقد مع يوفانوفيتش كان لا بد من تعارفه على لاعبي المنتخب والوقوف على مستوياتهم قبل تجمع مارس، والذي يسبق مباراة ماليزيا يوم 26 من الشهر نفسه، وانبهرنا في التجمع الحالي بالتزام اللاعبين وتحملهم المسؤولية تجاه المنتخب.

شراكة

وأكد عيسى مير أنه يعتبر الإعلام شريكاً استراتيجياً في إعداد ودعم المنتخبات، وقال: ننتظر دوراً إيجابياً من الإعلام لرفع معنويات اللاعبين وتخفيف الضغط عليهم، وإذا كان الجمهور اللاعب رقم 12 فنعتبر الإعلام اللاعب رقم 13 لدوره المؤثر.