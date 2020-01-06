ودية تايلاند تجهّز «الأولمبي» لنهائيات آسيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

يخوض منتخبنا الأولمبي مباراة ودية غداً مع أحد الفرق التايلاندية، في ختام معسكره الخارجي المقام حالياً في بانكوك، من أجل الاطمئنان على جاهزية اللاعبين، وضمان التطبيق الجيد لخطة اللعب قبل التوجه إلى مدينة بوريرام، التي ستحتضن مباريات المجموعة الرابعة في نهائيات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث يفتتح منتخبنا مشواره في النهائيات بمواجهة منتخب فيتنام 10 الجاري، فيما يواجه منتخب كوريا الشمالية 13 منه، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الأردن 16 الجاري.

ووصل اللاعبون إلى جاهزية جيدة، خلال التدريبات التي أقيمت في الأيام الماضية، وظهر خلالها اللاعبون بمستوى طيب ودرجة تجانس عالية، حيث اهتم المدرب سكورزا بتدريب اللاعبين على تنفيذ خطة اللعب، ووضع هدفاً رئيساً أمام اللاعبين بالفوز على منتخب فيتنام في ضربة البداية، من أجل رفع معنويات اللاعبين وزيادة حماسهم لباقي المباريات.

ويحرص غانم الهاجري عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية على التحدث مع اللاعبين بشكل يومي، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والاستفادة من الحصص التدريبية والالتزام بتعليمات الجهاز الفني والإداري.

تجانس

وأكد جمال بوهندي مدير منتخبنا الأولمبي أن المعسكر الحالي يمثل أهمية كبرى كونه الأخير قبل خوض النهائيات، وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة سكورزا يعمل على زيادة التجانس بين اللاعبين للوصول إلى التشكيلة المثالية، من خلال الحصص التدريبية والتجربة الودية، التي سيخوضها المنتخب اليوم مع أحد الفرق التايلاندية.

وأوضح بوهندي أن القائمة الحالية التي تضم 27 لاعباً، ستتقلص إلى 23 لاعباً فقط، خلال أيام، وتحديداً قبل يوم واحد من الاجتماع الفني، وفق لوائح البطولة، التي تنص على تسجيل 23 لاعباً فقط في كل منتخب، مشيراً إلى أن الجهاز الفني فضل استدعاء 4 لاعبين تحسباً لأي ظروف خاصة، وقال: لدينا لاعبون مصابون، وستحدد مدى جاهزيتهم خلال اليومين المقبلين.

تفاؤل

وأضاف بوهندي: المنتخب يضم في صفوفه نخبة من اللاعبين الموهوبين، الذين برزوا مع أنديتهم في مسابقة دوري الخليج العربي، ومع المنتخب الوطني الأول خلال تصفيات المونديال، وهو الأمر الذي يدعونا إلى التفاؤل نحو تحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة، والمنافسة بقوة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى الأولمبياد.

تطور

أبدى علي صالح لاعب الوصل ومنتخبنا الأولمبي، تفاؤله باستعدادات المنتخب، مؤكداً أن الجميع حريصون على تقديم مستوى جيد وتحقيق تطلعات كرة الإمارات

وأشار إلى التحضيرات في معسكر بانكوك تسير بصورة جيدة وسط أجواء رائعة، مشيداً بالجهد الكبير الذي يبذله الجهاز الفني والإداري للمنتخب.

معنويات

أكد محمد حسن الشامسي حارس الوحدة ومنتخبنا الأولمبي، حرصه على تسخير الخبرات الميدانية الكبيرة، التي حصل عليها من المشاركة مع المنتخب الوطني الأول، لتسهم في تحقيق أفضل النتائج مع المنتخب الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة. وتمنى أن يتمكن مع بقية زملائه اللاعبين من قيادة المنتخب لتحقيق نتائج تسعد الجماهير الإماراتية، وتمكن المنتخب من تحقيق هدفه الأهم بتحقيق إنجاز جديد بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأوضح الشامسي الذي احتفل بيوم ميلاده، أمس، أن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية، ويبذلون جهداً مضاعفاً في التدريبات حتى يكونوا في كامل الجاهزية لخوض غمار البطولة.