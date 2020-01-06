جيسوس نجم سطع في دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يُعدّ راينير جيسوس، اللاعب الصاعد بنادي فلامنغو البرازيلي، الذي اقترب من التوقيع رسمياً لريال مدريد خلال فترة «الميركاتو» الشتوي بـ35 مليون يورو، أحد النجوم الذين سطعوا في بطولة دبي الدولية للناشئين في 2018 عندما توج مع فريقه بطلاً للنسخة الثامنة، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب، لينضم إلى قائمة النجوم الذين سجلوا حضورهم في بطولة دبي، قبل أن يسطع نجمهم في سماء أوروبا أمثال ألكسير الذي شارك مع فالنسيا، قبل أن ينتقل لبرشلونة، ثم بوروسيا دورتموند، وكل من يباستيان جامارا، لاعب منتخب بوليفيا، الذي شارك مع جمعية ميلان، ولوكا زيدان، حارس ريال مدريد سابقاً، وراسينغ سانتاندير حالياً، ومافومبو حارس منتخب الكونغو الذي شارك مع فريقه لانس الفرنسي، وغيرهم من النجوم.

وتُعدّ بطولة دبي الدولية للناشئين التي أطلقها مجلس دبي الرياضي منذ أكثر من 10 سنوات إحدى أهم الفعاليات التي تهدف إلى تطوير الكرة في دبي، من خلال استقطاب الفرق العالمية الكبيرة مثل ريال مدريد وسان جيرمان وفلامنغو، كما حضر منافساتها كبار النجوم والمدربين يتقدمهم مارادونا وأريكسون وكانافارو وسالغادو وسامي الجابر وكانوتيه.