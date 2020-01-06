راشد بن حميد: إسعاد الجماهير مهمة «الأبيض»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، أن اللجنة تعمل على توفير كل عناصر النجاح للمنتخب الوطني خلال مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 وتهيئة برنامج إعداد مناسب لـ «الأبيض » لكي يخوض المباريات المتبقية بثقة عالية من أجل بلوغ المرحلة الحاسمة من التصفيات.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين بعد نهاية الحصة التدريبية أمس بملعب ذياب عوانة ببدبي بحضور عبدالله الجنيبي نائب رئيس اللجنة الانتقالية، وأعضاء اللجنة، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن المنتخب يضم في صفوفه عناصر موهوبة قادرة على تحقيق النجاح وتحقيق آمال وتطلعات الجماهير خلال المباريات الأربع المقبلة، مؤكداً ثقته باللاعبين وإخلاصهم وتفانيهم من أجل تقديم أداء مُرضٍ يسعد جماهيرهم ويرفع راية الكرة الإماراتية في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الأندية والإعلام والجماهير من أجل توفير بيئة مناسبة تساعد منتخبنا على التركيز على مهمته الرئيسة في التصفيات، مطالباً الجميع بالوقوف خلف الأبيض ومساندته.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد بنجم منتخبنا علي مبخوت الذي تُوج بلقب هداف خليجي 24 واختياره من قبل «فيفا» كأفضل هداف على مستوى كرة القدم الدولية وطالبه بمواصلة العطاء والجهد من أجل تحقيق الأرقام القياسية والظهور المميز مع المنتخب ، مؤكداً أن مبخوت يعد واحداً من المهاجمين المميزين الذين مروا على تاريخ الكرة الإماراتية ويملك مهارات فنية عالية وحساً تهديفياً رائعاً، فضلاً عن شغفه المستمر بتحقيق الإنجازات للمنتخب والنادي ولنفسه، وقال «فخورون بالمستوى الذي بلغه وتصنيفه أفضل المهاجمين في آسيا».

من ناحية أخرى أنضم أمس إلى تدريبات المنتخب كل من يوسف جابر «شباب الأهلي» وسالم راشد «الجزيرة».