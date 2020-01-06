العين يقترب من ضم خليفة مبارك

المصدر: العين- البيان الرياضي

علم «البيان الرياضي»، أن نادي العين أنهى بنسبة كبيرة إجراءات ضم المدافع الدولي خليفة مبارك «27 عاماً» في صفقة انتقال حر لمدة 4 سنوات، وينتظر أن يعلن النادي عن توقيع العقد رسمياً مع اللاعب في غضون الفترة المقبلة، في إطار جهود النادي لدعم صفوف فريق الكرة الأول بعدد من العناصر في مراكز مختلفة من اللاعبين المواطنين والأجانب، وتؤكد المصادر أن 3 لاعبين أجانب تحت مجهر العين، وسيتم اختيار أحدهم لضمه خلال «الميركاتو» الشتوي، ليكون بديلاً للجزائري عبد الرحمن مزيان، الذي يتوقع إعارته لأحد الأندية الخليجية.