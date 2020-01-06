اليوم انطلاق سباعيات الكرة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تقام اليوم 3 مباريات بدوري سباعيات الكرة التي تنظمها بلدية دبي ضمن أجندتها السنوية، بمشاركة 17 وحدة تنظيمية تابعة للبلدية ، وتقام المباريات بملاعب بلدية دبي بمنطقة القرهود، ويلتقي فريقا إدارة الزراعة والري مع إدارة تراخيص البناء، وإدارة الموارد البشرية مع إدارة النقليات، وإدارة سلامة الغذاء مع إدارة تقنية المعلومات. وشدد وليد الشيباني، رئيس اللجنة المنظمة مدير قسم بنادي بلدية دبي، على أهمية البطولة التي تستهدف أكثر من 330 شخصاً من موظفي ومنتسبي البلدية بهدف تعزيز الألفة بينهم وبأجواء تنافسية بعيداً عن الروتين الوظيفي،وقدم شكره لاتحاد الكرة على تعاونه بتكليف عدد من حكامه لإدارة المباريات.