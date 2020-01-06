ختام مميز لمهرجان مدارس كرة القدم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت المحطة الثانية لمهرجان مدارس كرة القدم لفرق الفئات العمرية 7 - 8 سنوات، الذي أقيم للعام الثامن على التوالي بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، في أكاديمية نادي العين، بمشاركة 240 لاعباً من أندية أبوظبي الخمسة.

ويقام المهرجان ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي بأهداف دعم أكاديميات كرة القدم في أندية أبوظبي بأنشطة ومسابقات دورية تسهم في تعزيز تجارب الاحتكاك والخبرات والخروج بنتائج فنية تدعم فرق المراحل العمرية في أندية العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس، والظفرة.

وأشاد طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، بتواصل المهرجان للعام الثامن على التوالي، مبيناً أن المهرجان يقام ضمن خطط المجلس الطموحة للارتقاء بأكاديميات كرة القدم ورفد مسيرتهم بالتجارب المهمة التي تساعد على تطوير المنظومة الكروية، متقدماً بالشكر لأكاديمية وإدارة مدرسة نادي العين لجهودها المميزة في تنظيم المحطة الثانية للمهرجان.