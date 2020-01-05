الإمارات تستشرف المستقبل بمنتخب واعد

المصدر: دبي إيهاب زهدي

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال تقرير نشره اليوم، على موقعه الرسمي على الانترنت، بالمنتخب الإماراتي الأولمبي، قبل أيام من خوض "الأبيض الأولمبي"، لمشاركته الثالثة ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وأكد أن "الأبيض الأولمبي" يطمح إلى الوصول لما هو أبعد من الدور ربع النهائي في مشاركته بالبطولة الآسيوية التي تستضيفها تايلند خلال الفترة من 8 إلى 26 يناير الحالي.

وأشار الاتحاد إلى توقفت مسيرة الإمارات، عند عقبة الربع نهائي مرتين، وكانت الأولى في البطولة التي أقيمت في سلطنة عمان عام 2014، وكانت تسمى بطولة كأس آسيا تحت 22 عاماً، عندما خرج أمام منتخب الأردن بالخسارة بهدف دون مقابل.

وأوضح أن في المشاركة الثانية، خرج "الأبيض الأولمبي" من الدور ذاته في البطولة التي جرت عام 2016، بخسارته أمام العراق 1-3، بينما لم ينجح بالتأهل إلى نهائيات النسخة الأخيرة التي أقيمت في الصين عام 2018.

كما أشار الاتحاد الآسيوي، إلى أن القرعة أوقعت منتخب الإمارات في المجموعة الرابعة، والتي تضم الأردن وكوريا الشمالية وفيتنام، وإلى أنه يواجه الأخير في بداية مشواره في المسابقة يوم الجمعة المقبل.

وبين أن المنتخب الإماراتي نجح بالوصول إلى النهائيات الآسيوية، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 7 نقاط من فوزين على لبنان 6-1، وجزر المالديف 3-0، وتعادل أمام السعودية 1-1.

وتحدث أيضاً الموقع الآسيوي، عن المسؤولية الكبيرة، والتي تقع على عاتق المدرب البولندي ماسيج سكورزا (47 عاماً)، في تحقيق تطلعات الجماهير الإماراتية، بتسجيل بصمة لكرة القدم.

وبين الموقع أن سكورزا، نجح في قيادة الإمارات إلى بلوغ نهائيات البطولة بعد مستويات متميزة قدمها المنتخب في التصفيات، حينما حجز مقعده متصدراً المجموعة بفارق الأهداف عن السعودية، لتبدأ أسهم المدرب بالارتفاع في أوساط الشارع الكروي.

وأضاف أن سكورزا، خاض تجارب تدريبية عديدة في بولندا، وأبرزها مع فريق ولخ بوزان ويوغون شتشتين، كمان كان له تجربة سابقة مع فريق الاتفاق السعودي عام 2012.

وأشار إلى نجاح المنتخب الإماراتي مع سكورزا، بتحقيق لقب بطولة كأس دبي الدولية الودية في آخر المحطات الإعدادية قبل النهائيات، متفوقاً على منتخبات سوريا والسعودية وأوزبكستان، مقابل تعادل أمام كوريا الجنوبية.

أشاد الاتحاد الآسيوي أيضاً، بالقوة الهجومية لمنتخبنا الوطني، موضحاً أن زايد العامري، فرض أسمه بقوة في تشكيلة المنتخب الإماراتي، بعد أن نجح بتسجيل نصف أهداف "الأبيض الإماراتي" خلال التصفيات، عندما زار شباك الخصوم في 5 مناسبات، ليكون أحد الركائز الأساسية التي حملت الفريق إلى النهائيات.

واختتم الاتحاد الآسيوي تقريره موضحاً أن نجم نادي الجزيرة يتطلع لمواصلة سجله التهديفي المميز ومساعدة منتخب بلاده بالذهاب بعيداً في البطولة رفقة زملائه الذين يبرز منهم كل من محمد راشد الحمادي ومحمد جمعة وخالد العطاس وتوليفة واعدة تزخر بهم قائمة "الأبيض الأولمبي"