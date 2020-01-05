إتفاقية شراكة بين أكاديمية الشارقة وأياكس أمستردام

المصدر: الشارقة – عزالدين جادالله

وقع نادي الشارقة ونادي اياكس أمستردام اتفاقية شراكة بين أكاديميتي كرة القدم بالناديين تمتد لثلاث سنوات وتنطلق يوليو المقبل، يقوم خلالها النادي الهولندي بالإشراف على أكاديمية نادي الشارقة، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر نادي الشارقة بحضور عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، ومحسن مصبح رئيس شركة كرة القدم، واسطورة الحراسة الهولندية إدوين فان ديرسار المدير التنفيذي لنادي اياكس أمستردام، وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة.

وتشمل الاتفاقية التي تعد الأولى لنادي اياكس أمستردام في المنطقة، مسؤولية اكاديمية اياكس عن أكاديمية الشارقة عبر أطقم تدريب مقيم بالدولة تكون مسؤولة عن جميع جوانب الأكاديمية من اكتشاف وتطوير المواهب وغيرها.

من ناحيته أكد محسن مصبح رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم على أهمية الاتفاقية كونها تأتي مع فضل أكاديمية كرة قدم في العالم.

وقال: هذه الخطوة تأتي ضمن مساعينا لتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي أشار في مرسوم تشكيلة مجلس الإدارة على الانفتاح والتعاون مع المؤسسات الرياضية والأندية الدولية للتطوير والمواكبة وجاءت هذه الخطوة أيضاً بمتابعة ومباركة سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وأضاف: نطمح من خلال ذلك إلى تنمية وتطوير أكاديمية كرة القدم من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لبناء جيل مميز من لاعبي كرة القدم وجعلهم قادة المستقبل الرياضيين.

وتابع: من أهداف المشروع والتي تجد اهتماما كبير من محمد جمعة بن هندي رئيس النادي لتطوير قدرات المدربين الإماراتيين من خلال الاحتكاك المباشر مع المدربين الذين سيأتون من نادي اجاكس والاستفادة من خبراتهم.

ووصف إدوين فان ديرسار المدير التنفيذي لنادي اياكس أمستردام الاتفاقية بالمهمة معبراً عن سعادته باتمام هذا الاتفاق الذي سمح لهم بتسيع شبكتهم في العالم.

وقال: سعداء بتواجدنا هنا وزيادة شبكتنا في العالم بانضمام نادي الشارقة الإماراتي حامل لقب دوري الخليج العربي وأحد ممثلي دولة الإمارات في دوري أبطال آسيا 2020، لافتاً إلى أن اكاديمية اياكس تتبنى مبدأ صناعة النجوم وليس شراؤها.

وأضاف: في مجال الأكاديميات وجدنا أرضية وتفاهم مشترك بيننا وبينهم، عبر أكاديمية أجاكس للتدريب وسعنا نشطنا في السنوات الأخيرة، ونحن مقتنعون أننا وجدنا شريكاً مميزاً مثل نادي الشارقة، ونأمل في النهاية أن تعم الفائدة على الجميع.

يذكر أن أكاديمية أياكس للتدريب لها شراكات عديدة عبر العالم منها نادي قوانزهو الصيني، وساجان توسو الياباني، ونادي سيدني الأسترالي غيرها من الأندية في جميع القارات.